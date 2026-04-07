メキシコシティーで、人形を「悪の象徴」として花火で焼き払う祭りが開催された。【映像】トランプ氏の人形に導火線で火が放たれた瞬間映像には、爆発音とともに張り子の大きな人形が破壊される様子が映っている。なかには、アメリカ・トランプ大統領の人形も。手にはドクロと、ICE（＝移民税関捜査局）と書かれたプラカードを持っている。人形につながった導火線に火が放たれると、火花を散らしながらトランプ大統領の人形