可愛いヘアアレンジは、お洋服以上に印象に残るもの！そこで今回は、加藤ナナをお手本に、細ゴムだけで盛れる「三つ編みツインだんご」の作り方をご紹介します。子どもっぽく見えがちなツインも、アクセを使わずに仕上げるからオトナな印象に。ぜひ挑戦してみて♡三つ編みツインだんごゴムだけで盛れる♡ともすると子どもっぽく見えがちなツインは、ヘアアクセは使わずシンプルに。さらに、タイトに編んだ毛束や、カチモ