保護したばかりの子猫たちを写真撮影したご夫婦。しかし、写真を見比べてみると、衝撃的な違いに気づいて……！？あまりにも撮影者によって態度が違う子猫たちの様子は、X上でも大きな話題になり、「顧問が来た時だけ気合い入れてる野球部みたい」「キレられすぎwww」「ご機嫌の違いが分かりやすくて良いですねw」といった声が寄せられました。 【写真：可愛らしい表情の子猫たち→『旦那が撮影』してみると……まさかの光景】