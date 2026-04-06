保護したばかりの子猫たちを写真撮影したご夫婦。しかし、写真を見比べてみると、衝撃的な違いに気づいて……！？あまりにも撮影者によって態度が違う子猫たちの様子は、X上でも大きな話題になり、「顧問が来た時だけ気合い入れてる野球部みたい」「キレられすぎwww」「ご機嫌の違いが分かりやすくて良いですねw」といった声が寄せられました。

【写真：可愛らしい表情の子猫たち→『旦那が撮影』してみると……まさかの光景】

保護した子猫たちを夫婦で撮影

Xアカウント「すみパン@4/12(日)譲渡会 (@aims2koz) 」さまでは、保護した猫さんたちの里親募集や様子の報告などを行っています。

この日は、前日に多頭飼育崩壊現場からレスキューした子猫たちの写真を撮影していたという投稿者さま。どのような子猫たちが保護されたのか、フォロワーさん並びにXユーザーに知らせるための写真です。

早速、投稿者さまが撮影すると…

前日に保護されたばかりなので、まだ警戒心が抜けきれていない様子は窺えますが、それでもきちんと可愛らしいお顔をカメラに向けてくれています。

旦那さんが写真を撮ると…

続いて、投稿者さまの旦那さんが撮影してみると……

あれ？なんだか様子がおかしい……。

なぜか旦那さんには、シャーっと大きな口を開けて威嚇したり、じーっと睨みつけるように威嚇したりし始めたという子猫たち。一体なぜこんなにも態度が違うのでしょう。

あまりにも違う態度に、思わず投稿者さまも撮影された写真を見て、Xに投稿してしまったそうですよ！

子猫たちのあからさま過ぎる態度の違いは、Xに投稿されると瞬く間に多くの人の目に留まり、記事執筆時点で413万回以上も閲覧されています。

リプライ欄には「顧問が来た時だけ気合い入れてる野球部みたい」「キレられすぎwww」「ご機嫌の違いが分かりやすくて良いですねw」「いったい旦那さん猫さんになにしたんだろう？」といった声が寄せられていますが、もちろん旦那さんは何も悪さをしていません！（笑）

まだ保護されたばかりなので、気が立っているタイミングだったのかもしれませんね。

そんな投稿者さまの運営するXアカウント「@aims2koz」さまでは、保護された猫さんたちの情報を知ることができます。気になる方はぜひ一度、覗いてみてくださいね！

投稿者さま、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Xアカウント「@aims2koz」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。