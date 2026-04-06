可愛らしい表情の子猫たち→『旦那が撮影』してみると……まさかの光景に18万いいね「何したのｗ」「違いがわかりやすいｗ」と大爆笑
保護したばかりの子猫たちを写真撮影したご夫婦。しかし、写真を見比べてみると、衝撃的な違いに気づいて……！？あまりにも撮影者によって態度が違う子猫たちの様子は、X上でも大きな話題になり、「顧問が来た時だけ気合い入れてる野球部みたい」「キレられすぎwww」「ご機嫌の違いが分かりやすくて良いですねw」といった声が寄せられました。
【写真：可愛らしい表情の子猫たち→『旦那が撮影』してみると……まさかの光景】
保護した子猫たちを夫婦で撮影
Xアカウント「すみパン@4/12(日)譲渡会 (@aims2koz) 」さまでは、保護した猫さんたちの里親募集や様子の報告などを行っています。
この日は、前日に多頭飼育崩壊現場からレスキューした子猫たちの写真を撮影していたという投稿者さま。どのような子猫たちが保護されたのか、フォロワーさん並びにXユーザーに知らせるための写真です。
早速、投稿者さまが撮影すると…
前日に保護されたばかりなので、まだ警戒心が抜けきれていない様子は窺えますが、それでもきちんと可愛らしいお顔をカメラに向けてくれています。
旦那さんが写真を撮ると…
続いて、投稿者さまの旦那さんが撮影してみると……
あれ？なんだか様子がおかしい……。
なぜか旦那さんには、シャーっと大きな口を開けて威嚇したり、じーっと睨みつけるように威嚇したりし始めたという子猫たち。一体なぜこんなにも態度が違うのでしょう。
あまりにも違う態度に、思わず投稿者さまも撮影された写真を見て、Xに投稿してしまったそうですよ！
子猫たちのあからさま過ぎる態度の違いは、Xに投稿されると瞬く間に多くの人の目に留まり、記事執筆時点で413万回以上も閲覧されています。
リプライ欄には「顧問が来た時だけ気合い入れてる野球部みたい」「キレられすぎwww」「ご機嫌の違いが分かりやすくて良いですねw」「いったい旦那さん猫さんになにしたんだろう？」といった声が寄せられていますが、もちろん旦那さんは何も悪さをしていません！（笑）
まだ保護されたばかりなので、気が立っているタイミングだったのかもしれませんね。
そんな投稿者さまの運営するXアカウント「@aims2koz」さまでは、保護された猫さんたちの情報を知ることができます。気になる方はぜひ一度、覗いてみてくださいね！
投稿者さま、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！
写真・動画提供：Xアカウント「@aims2koz」さま
執筆：しおり
編集：ねこちゃんホンポニュース編集部
※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。