宣伝イラスト／波津彬子宣伝美術／小川真理 舞台『レッド・コメディ～赤姫祀り～』が7月9日(木)から座・高円寺にて上演される。 劇団花組芝居とは 1987年、演出・俳優・作家の加納幸和を中心に結成。「ネオかぶき」と称し、難しいイメージのあった歌舞伎の娯楽性を追及した作風で人気を博す。所属俳優は男優のみ。個性豊かな俳優陣が女形も演じる。近年では、知っているようで知らない『仮名手本忠臣蔵』