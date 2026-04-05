All About ニュース編集部は2026年3月24日、全国の10〜70代の男女300人を対象に「2026年春ドラマ」に関するアンケート調査を実施しました。各テレビ局では、続々と春ドラマの放送がスタートしています。さまざまなジャンルの作品が放送される予定で、楽しみにしている人も多いのではないでしょうか？それでは、「2026年春ドラマで期待している男性俳優」ランキングの結果を紹介します。【10位までの全ランキング結果を見る】2位：