記事ポイント繁殖牛・肥育牛管理システムが「USHIX」として完全リニューアル、小規模からグループ経営まで一元管理に対応AI-OCRによる書類自動読み取り・丸紅「BeecoProgram」連携・国の精液等情報システム対応を新搭載サブスクリプション型で導入コストを大幅に抑え、畜産現場のDXを身近に 鹿児島の南日本情報処理センターが、繁殖牛・肥育牛管理システムを「USHIX（ウシックス）」として完全リニューアルします。AI技術・外