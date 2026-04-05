サブスク型で導入ハードル大幅減も！アイグッズ「USHIX（ウシックス）」

記事ポイント 繁殖牛・肥育牛管理システムが「USHIX」として完全リニューアル、小規模からグループ経営まで一元管理に対応AI-OCRによる書類自動読み取り・丸紅「BeecoProgram」連携・国の精液等情報システム対応を新搭載サブスクリプション型で導入コストを大幅に抑え、畜産現場のDXを身近に 繁殖牛・肥育牛管理システムが「USHIX」として完全リニューアル、小規模からグループ経営まで一元管理に対応AI-OCRによる書類自動読み取り・丸紅「BeecoProgram」連携・国の精液等情報システム対応を新搭載サブスクリプション型で導入コストを大幅に抑え、畜産現場のDXを身近に

鹿児島の南日本情報処理センターが、繁殖牛・肥育牛管理システムを「USHIX（ウシックス）」として完全リニューアルします。

AI技術・外部サービス連携・サブスクリプション提供を組み合わせ、日々の管理業務の省力化と経営判断に活かせるデータ活用を同時に実現するシステムです。

アイグッズ「USHIX（ウシックス）」

提供形態: サブスクリプション型対応規模: 小規模農場〜大規模・グループ経営（複数農場・複数拠点の一元管理）主な新機能: AI-OCR書類読み取り・作業予定実績管理・分析機能・BeecoProgram連携・精液等情報システム対応提供元: 株式会社南日本情報処理センター（鹿児島市）

USHIXは、人手不足や管理業務の煩雑化といった畜産現場の課題に正面から向き合う形で設計されています。

複数農場・複数拠点の情報を一画面で確認できる一元管理機能により、グループ経営者も経営全体の状況をリアルタイムで把握できます。

AI-OCRと外部連携が現場作業を変える

AI-OCRによる登記書類の自動読み取り機能を搭載しており、これまで手作業で行っていた書類入力の負担を大幅に削減できます。

作業予定・実績管理機能の強化により、日々の現場進捗の「見える化」も実現しています。

丸紅が展開する「BeecoProgram」とのデータ連携により、農場内のデータをシームレスに共有・活用できます。

国が推進する「精液等情報システム」にも対応しており、精液・受精卵の入出庫から授精・移植情報まで、報告書作成の手間を大きく省けます。

蓄積した飼養データや作業実績をもとにした分析機能も拡充されており、経営改善に直結するインサイトを得られます。

サブスクリプション型で導入ハードルを低く

従来型システムで課題となりがちな高額な初期費用を抑えたサブスクリプション型での提供により、小規模な畜産経営者でも導入しやすい仕組みになっています。

今後も現場ニーズや制度動向を踏まえながら、機能拡充と利便性向上を継続していく方針です。

USHIXは、日々の管理業務の負担を下げながら、データに基づく経営判断を同時にサポートするシステムです。

AI-OCRや外部サービス連携など最新技術を惜しみなく組み込み、小規模農場からグループ経営まで幅広い規模に対応できます。

サブスクリプション型の提供で導入コストを抑えつつ、持続可能で競争力のある畜産経営の実現を支援しています。

南日本情報処理センター「USHIX（ウシックス）」の紹介でした。

よくある質問

Q. USHIXはどのような規模の農場に対応していますか？

A. 小規模農場から大規模農場、さらに複数農場・複数拠点を束ねるグループ経営まで対応しています。経営全体の状況を一元管理できる仕組みが整っています。

Q. 導入費用はどのような仕組みになっていますか？

A. サブスクリプション型での提供となっており、高額な初期費用を抑えて導入できます。継続的な利用を前提とした料金体系で、より多くの畜産経営者が利用しやすい仕組みになっています。

Q. 国の精液等情報システムとはどのように連携しますか？

A. USHIXに蓄積した精液・受精卵の入出庫、授精、移植情報のデータを精液等情報システムで活用できます。これにより、面倒な報告書作成の負担を軽減できます。

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