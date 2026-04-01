三峡ダム南線船閘の2026年度計画停船点検整備作業が4日から始められた。工期は45日間の予定で、作業の進捗は現在後半に入った。新華網が伝えた。点検期間中、三峡ハブの航行保障はしっかりと維持されており、各種重点・緊急輸送物資は順調にダムを通過している。（提供/人民網日本語版・編集/KM）