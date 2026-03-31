YouTuberの水溜りボンドのカンタが3月31日、自身のXを更新し、結婚を発表した。【動画】満面笑顔で指輪も披露…水溜りボンド・カンタ、結婚を発表カンタは、文書を投稿し、「この度、私、水溜りボンドカンタは、結婚いたしましたことをご報告申し上げます」と報告。相手について「お相手はメディア出演や芸能活動をしていない方であり、今後も動画等に出演する予定はございません」と明かした。続けて「私生活を静かに見守っ