【モデルプレス＝2026/03/31】セブン‐イレブン・ジャパンは、6種類のフルーツを贅沢に使用した「フルーツミックススムージー」を3月31日（火）から、首都圏を除く全国のセブン-イレブンで発売する。【写真】セブン、人気シュークリーム2種をリニューアル◆スムージー新味は6種類のフルーツ使用「フルーツを手軽に楽しみたい」という顧客の声に応え、2026年のセブンカフェスムージーはフルーツ系のラインアップを充実させる。新た