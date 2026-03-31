セブン新作「フルーツミックススムージー」バナナやマンゴーなど6種の果物贅沢使い
【モデルプレス＝2026/03/31】セブン‐イレブン・ジャパンは、6種類のフルーツを贅沢に使用した「フルーツミックススムージー」を3月31日（火）から、首都圏を除く全国のセブン-イレブンで発売する。
【写真】セブン、人気シュークリーム2種をリニューアル
「フルーツを手軽に楽しみたい」という顧客の声に応え、2026年のセブンカフェスムージーはフルーツ系のラインアップを充実させる。新たな定番商品として発売する「フルーツミックススムージー」は、バナナ・みかん・りんご・パイナップル・レモン・マンゴーという6種類のフルーツを詰め込んだ贅沢仕様。税込298円という手に取りやすい価格ながら、王道のおいしさを実現している。
また「セブンカフェ スムージー」では、「ベリーベリーヨーグルトスムージー」に加えて、「フルーツミックススムージー」、「アサイーバナナスムージー」を2026年の定番商品として新たにラインアップ。気分に合わせて選べる3つのフルーツ系が揃い踏みした。（modelpress編集部）
価格：276円（税込298.08円）
発売日：3月31日（火）
販売エリア：首都圏（埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県）を除く全国
【Not Sponsored 記事】
【写真】セブン、人気シュークリーム2種をリニューアル
◆スムージー新味は6種類のフルーツ使用
「フルーツを手軽に楽しみたい」という顧客の声に応え、2026年のセブンカフェスムージーはフルーツ系のラインアップを充実させる。新たな定番商品として発売する「フルーツミックススムージー」は、バナナ・みかん・りんご・パイナップル・レモン・マンゴーという6種類のフルーツを詰め込んだ贅沢仕様。税込298円という手に取りやすい価格ながら、王道のおいしさを実現している。
◆気分で選べるフルーツ系ラインアップ
また「セブンカフェ スムージー」では、「ベリーベリーヨーグルトスムージー」に加えて、「フルーツミックススムージー」、「アサイーバナナスムージー」を2026年の定番商品として新たにラインアップ。気分に合わせて選べる3つのフルーツ系が揃い踏みした。（modelpress編集部）
■フルーツミックススムージー
価格：276円（税込298.08円）
発売日：3月31日（火）
販売エリア：首都圏（埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県）を除く全国
【Not Sponsored 記事】