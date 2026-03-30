BE:FIRST / BE:FIRST ALL DAY -from D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama 2026-サムネイル 6人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTの、3月15日にKアリーナ横浜にて開催された音楽フェス「D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama 2026」より最新曲「BE:FIRST ALL DAY」のライブ映像がYouTubeで公開された。【動画】公開された「BE:FIRST ALL DAY」ライブ映像「D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama 2026」で