

BE:FIRST / BE:FIRST ALL DAY -from D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama 2026-サムネイル

6人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTの、3月15日にKアリーナ横浜にて開催された音楽フェス「D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama 2026」より最新曲「BE:FIRST ALL DAY」のライブ映像がYouTubeで公開された。

【動画】公開された「BE:FIRST ALL DAY」ライブ映像

「D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama 2026」では、BE:FIRSTは3日間開催の最終日のヘッドライナーとして出演。セットリストの最後にライブ初披露となった「BE:FIRST ALL DAY」のライブ映像では、貫禄すら感じさせるBE:FIRSTの圧巻のパフォーマンスが収められている。

『Billboard JAPAN総合ソング・チャート JAPAN Hot 100』（2026年3月25日公開）にて1位を獲得した「BE:FIRST ALL DAY」は「BE:FIRST 5th Anniversary Project」の幕開けを飾る第1弾シングルであり、これまでの研鑽を経て勝ち取った栄光を胸に「生涯BE:FIRSTであること」を高らかに宣言する、まさに彼らの真骨頂とも言えるHIP HOPナンバーだ。

制作はロサンゼルスでのコライトキャンプにて実施。グラミー賞ノミネート経験を持ち「Secret Garden」以来2度目の参加となるDavid Arkwrightを筆頭に、「Boom Boom Back」を手がけたWill Jay、そしてプロデューサーのGrant Boutinを迎えた、世界基準の布陣による意欲作に仕上がっている。

壮大なスケールで話題沸騰中のMusic Videoは550万回再生を突破。その他、メンバーのSOTAとRhyme（RHT.）によるコレオグラフを全編楽しむことができるDance Performance、Dance Practiceと様々なコンテンツが公開中だ。5月16日・17日には初のスタジアムライブ『BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the "BE:ST"』を味の素スタジアムで開催予定。