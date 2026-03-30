【モデルプレス＝2026/03/30】俳優の堤真一が主演を務めるTBS日曜劇場「ＧＩＦＴ」（毎週日曜よる9時〜）の初回放送日が4月12日に決定。あわせて、追加キャストとして女優の山口智子とKis-My-Ft2の玉森裕太が出演することが発表された。【写真】キスマイ玉森「親近感湧く」衝撃の変装なし“原宿散歩”ショット◆山口智子＆玉森裕太「ＧＩＦＴ」出演決定山口は、NHK連続テレビ小説のヒロイン役で俳優デビュー。その後、トレンディー