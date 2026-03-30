山口智子＆キスマイ玉森裕太、親子役で初共演 新日曜劇場「ＧＩＦＴ」出演決定 初回放送日は4月12日
【モデルプレス＝2026/03/30】俳優の堤真一が主演を務めるTBS日曜劇場「ＧＩＦＴ」（毎週日曜よる9時〜）の初回放送日が4月12日に決定。あわせて、追加キャストとして女優の山口智子とKis-My-Ft2の玉森裕太が出演することが発表された。
【写真】キスマイ玉森「親近感湧く」衝撃の変装なし“原宿散歩”ショット
山口は、NHK連続テレビ小説のヒロイン役で俳優デビュー。その後、トレンディードラマのヒロインを多数演じ、映画でも活躍。「第18回日本アカデミー賞」で優秀主演女優賞も受賞している。日曜劇場への出演は、1994年放送の「スウィート・ホーム」でダブル主演を務めた以来、32年ぶり。堤とは同い年で、長きにわたり第一線で活躍してきた2人が本作で意外にも初共演する。
本作で山口が演じるのは、常人には理解しがたいユニークな感性をもつアート作家の坂本広江（さかもと・ひろえ）。破天荒で新しいことへのチャレンジにも臆さない、非常に肝の座った性格。アート分野では奇才と称されており、個展など活動の幅を広げている。
玉森は、2026年CDデビュー15周年を迎えるKis-My-Ft2で活躍する一方、数々の映画やドラマに出演するなど活動の幅を広げている。日曜劇場への出演は映画も話題になった「グランメゾン東京」（2019年）以来7年ぶりとなる。玉森が演じるのは、音楽事務所で作曲家のマネージャーをしている坂本昊（さかもと・そら）。幼少期から音楽が身近にあったことがきっかけで、独学でピアノを始め自作のメロディーを奏でるなど音楽一筋で育つ。作曲家志望で音大を卒業するも周りとの才能の差を感じ始め挫折し、どこか満たされない日々を悶々と過ごしている。
堤演じる伍鉄や車いすラグビーとは全く接点がないように見えるこの親子は、果たして物語にどのように関わってくるのか。伍鉄との関係性も見どころだ。堤、山口、玉森は互いに初共演となる今作。独立後初めてのドラマ出演となる山口演じる広江と、役柄に自身の活動と共通する部分がある玉森演じる昊は、物語をどう彩るのか。
さらに、本作品は民放公式テレビ配信サービス「TVer」と「TBS FREE」、動画配信サービス「U-NEXT」で見逃し配信されることも決定した。
本作は、パラスポーツである車いすラグビーを舞台に、弱小チームに立ちはだかる難問の答えを導き出しながら、本気で心と身体をぶつけ合うことで仲間、家族の大切さ、そして愛を知っていく。生きるとは何か、闘うとは何か、勝利とは何か。暗闇を生きてきたすべての人たちへ、神様がくれた“愛”という名のギフトの物語。完全オリジナルストーリーで脚本は金沢知樹氏が担当する。
堤は27年ぶりに日曜劇場で主演を務める。天才“すぎる”頭脳を持った宇宙物理学者の主人公・伍鉄文人がひょんなことから車いすラグビーに出会い、弱小チーム「ブレイズブルズ」と関わることに。自身の興味のある難問を見つけ答えを導き出すことだけを生きがいとしてきた孤独な男が、“ブルズ”の抱える難問の答えを導き出していく中で、個々が抱える人生の傷を知り、自身の抱える難問とも向き合っていく。
伍鉄を演じる堤のほか、ブルズに所属する輝きを失った孤高のエース・宮下涼役に山田裕貴、取材をきっかけにブルズと関わっていく雑誌記者・霧山人香役に有村架純、夢を失った車いすヤンキーの青年・朝谷圭二郎役に本田。低迷する“ブルズ”の再起に奮闘するヘッドコーチ役に吉瀬美智子、選手役に細田善彦、円井わん、越山、八村倫太郎ら個性派俳優が集結。また“ブルズ”とは正反対の、今を輝く強豪チーム「シャークヘッド」のヘッドコーチ役に安田、“シャーク”の絶対的エースで涼のライバル役として細田が出演する。（modelpress編集部）
スポーツをテーマにした作品であると同時に、唯一無二の自分の人生をどう生きるか、人と人の出会いの真理、壮大な宇宙的テーマが潜んでいます。スポーツに全く興味がない人でも、いつのまにか物語に引き込まれる、とてもユニークなドラマだと思います。主演の堤さんとは初共演ですが、長い年月共にこの世界でチャレンジしてきた同志のような感覚で、打てば響く信頼感。私が演じる広江は、謎のアーティストです。車いすラグビーの知識はゼロですが、今後チームとどう関わっていくのか、どうぞお楽しみに。演じながらずっと「ギフト」とはなんだろう？ と考えていました。「ギフト」とは？ このドラマを通して皆さんも一緒に、ぜひ考えてみてください。
たくさんの方に共感していただけるように全力で尽くしていきたいと思っています。母との空気感だったりは演じていても面白かったので映像で伝わってくれたらいいなと思っています。あとは昊がどう周りの人たちと関わっていくのか見守ってくれたら嬉しいです。車いすラグビーというスポーツを通してたくさんのドラマがあります。それぞれの熱だったり葛藤だったりたくさんの感情が動くドラマだと思うので是非ご覧ください！
【Not Sponsored 記事】
【写真】キスマイ玉森「親近感湧く」衝撃の変装なし“原宿散歩”ショット
◆山口智子＆玉森裕太「ＧＩＦＴ」出演決定
山口は、NHK連続テレビ小説のヒロイン役で俳優デビュー。その後、トレンディードラマのヒロインを多数演じ、映画でも活躍。「第18回日本アカデミー賞」で優秀主演女優賞も受賞している。日曜劇場への出演は、1994年放送の「スウィート・ホーム」でダブル主演を務めた以来、32年ぶり。堤とは同い年で、長きにわたり第一線で活躍してきた2人が本作で意外にも初共演する。
玉森は、2026年CDデビュー15周年を迎えるKis-My-Ft2で活躍する一方、数々の映画やドラマに出演するなど活動の幅を広げている。日曜劇場への出演は映画も話題になった「グランメゾン東京」（2019年）以来7年ぶりとなる。玉森が演じるのは、音楽事務所で作曲家のマネージャーをしている坂本昊（さかもと・そら）。幼少期から音楽が身近にあったことがきっかけで、独学でピアノを始め自作のメロディーを奏でるなど音楽一筋で育つ。作曲家志望で音大を卒業するも周りとの才能の差を感じ始め挫折し、どこか満たされない日々を悶々と過ごしている。
堤演じる伍鉄や車いすラグビーとは全く接点がないように見えるこの親子は、果たして物語にどのように関わってくるのか。伍鉄との関係性も見どころだ。堤、山口、玉森は互いに初共演となる今作。独立後初めてのドラマ出演となる山口演じる広江と、役柄に自身の活動と共通する部分がある玉森演じる昊は、物語をどう彩るのか。
さらに、本作品は民放公式テレビ配信サービス「TVer」と「TBS FREE」、動画配信サービス「U-NEXT」で見逃し配信されることも決定した。
◆堤真一主演「ＧＩＦＴ」
本作は、パラスポーツである車いすラグビーを舞台に、弱小チームに立ちはだかる難問の答えを導き出しながら、本気で心と身体をぶつけ合うことで仲間、家族の大切さ、そして愛を知っていく。生きるとは何か、闘うとは何か、勝利とは何か。暗闇を生きてきたすべての人たちへ、神様がくれた“愛”という名のギフトの物語。完全オリジナルストーリーで脚本は金沢知樹氏が担当する。
堤は27年ぶりに日曜劇場で主演を務める。天才“すぎる”頭脳を持った宇宙物理学者の主人公・伍鉄文人がひょんなことから車いすラグビーに出会い、弱小チーム「ブレイズブルズ」と関わることに。自身の興味のある難問を見つけ答えを導き出すことだけを生きがいとしてきた孤独な男が、“ブルズ”の抱える難問の答えを導き出していく中で、個々が抱える人生の傷を知り、自身の抱える難問とも向き合っていく。
伍鉄を演じる堤のほか、ブルズに所属する輝きを失った孤高のエース・宮下涼役に山田裕貴、取材をきっかけにブルズと関わっていく雑誌記者・霧山人香役に有村架純、夢を失った車いすヤンキーの青年・朝谷圭二郎役に本田。低迷する“ブルズ”の再起に奮闘するヘッドコーチ役に吉瀬美智子、選手役に細田善彦、円井わん、越山、八村倫太郎ら個性派俳優が集結。また“ブルズ”とは正反対の、今を輝く強豪チーム「シャークヘッド」のヘッドコーチ役に安田、“シャーク”の絶対的エースで涼のライバル役として細田が出演する。（modelpress編集部）
◆坂本広江役・山口智子コメント
スポーツをテーマにした作品であると同時に、唯一無二の自分の人生をどう生きるか、人と人の出会いの真理、壮大な宇宙的テーマが潜んでいます。スポーツに全く興味がない人でも、いつのまにか物語に引き込まれる、とてもユニークなドラマだと思います。主演の堤さんとは初共演ですが、長い年月共にこの世界でチャレンジしてきた同志のような感覚で、打てば響く信頼感。私が演じる広江は、謎のアーティストです。車いすラグビーの知識はゼロですが、今後チームとどう関わっていくのか、どうぞお楽しみに。演じながらずっと「ギフト」とはなんだろう？ と考えていました。「ギフト」とは？ このドラマを通して皆さんも一緒に、ぜひ考えてみてください。
◆坂本昊役・玉森裕太コメント
たくさんの方に共感していただけるように全力で尽くしていきたいと思っています。母との空気感だったりは演じていても面白かったので映像で伝わってくれたらいいなと思っています。あとは昊がどう周りの人たちと関わっていくのか見守ってくれたら嬉しいです。車いすラグビーというスポーツを通してたくさんのドラマがあります。それぞれの熱だったり葛藤だったりたくさんの感情が動くドラマだと思うので是非ご覧ください！
【Not Sponsored 記事】