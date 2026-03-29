Mrs. GREEN APPLEの大森元貴（Vo/Gt）が、プライベートショットを自身のInstagramに投稿している。 （関連：【画像】ミセス 大森元貴、自撮りでアンニュイな表情） 大森はメガネにチェックシャツを合わせたアンニュイな表情のショットをはじめ、海外の街を歩く写真、さらには「LAST TOILET」と書かれた川沿いにある仮設トイレ、4月からスタートするMrs. GREEN APPLEのスタジアムツアー『ゼンジン未到とイ/