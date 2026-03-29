Mrs. GREEN APPLEの大森元貴（Vo/Gt）が、プライベートショットを自身のInstagramに投稿している。

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大森はメガネにチェックシャツを合わせたアンニュイな表情のショットをはじめ、海外の街を歩く写真、さらには「LAST TOILET」と書かれた川沿いにある仮設トイレ、4月からスタートするMrs. GREEN APPLEのスタジアムツアー『ゼンジン未到とイ/ミュータブル ～間奏編～』で販売されるグッズのほか、過去に販売された「MAGICAL 10 YEARS LANDMARK ラグマット」が実際に使われている様子などをアップしている。

Mrs. GREEN APPLEはスタジアムツアーを控えているほか、主題歌を務めるNHKの連続テレビ小説『風、薫る』の放送が3月30日よりスタートする。

コメント欄には「前髪ありの破壊力あり過ぎ」「色気すごい」などのコメントが寄せられている。

（文=リアルサウンド編集部）