ご家族が亡くなられ、相続が発生した方のうち、相続税の課税対象となる方は約10人に1人と言われています。相続税には「基礎控除」という非課税枠があるため、遺産総額がその範囲内に収まれば、原則として申告の必要はありません。しかし「自分は相続税の申告が不要」と思っていても、税務署からの通知によって申告が必要であると判明するケースも。そこで、本記事では、実際に起きた相続税申告のトラブル事例を紹介します。税務署