◇NBAレイカーズ116ー99ネッツ（2026年3月27日クリプト・ドットコム・アリーナ）NBAレイカーズのルカ・ドンチッチ（27）が21日（日本時間22日）の敵地マジック戦に先発出場。チーム最多41得点を記録して2連勝に貢献。しかし第3Q途中に今季16度目のテクニカルファウルを犯した。撤回されなければ1試合出場停止となる。レイカーズは敵地6連戦を5勝1敗で終えてホームアリーナに帰還した。ドンチッチは先発出場で、前半から2