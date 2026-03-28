◇NBA レイカーズ116ー99ネッツ（2026年3月27日 クリプト・ドットコム・アリーナ）

NBAレイカーズのルカ・ドンチッチ（27）が21日（日本時間22日）の敵地マジック戦に先発出場。チーム最多41得点を記録して2連勝に貢献。しかし第3Q途中に今季16度目のテクニカルファウルを犯した。撤回されなければ1試合出場停止となる。

レイカーズは敵地6連戦を5勝1敗で終えてホームアリーナに帰還した。ドンチッチは先発出場で、前半から24得点を記録した。

しかし第3Q残り5分12秒。相手のザイア・ウィリアムズと小競り合いになると、審判はダブルテクニカルファウルの笛を吹いた。

ドンチッチは、今季通算16度目のテクニカルファウル。このままテクニカルファウルが撤回されなければ、30日（同31日）の本拠地ウィザーズ戦は出場停止となる。試合後の会見で「俺は何も言ってない…俺のプッシュが大げさだと言われたんだ…」と弁明した。

21日（同22日）の敵地マジック戦でも第3Q残り1分19秒でドンチッチは、マジックのゴガ・ビターゼと言い争って、ダブルテクニカルファウルという形で、テクニカルファウルの笛が鳴った。これによって累計のペナルティで23日（同24日）の敵地ピストンズ戦の出場が危ぶまれたものの、チームが抗議してテクニカルファウルが撤回された。