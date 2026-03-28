3月25日にメジャー 1st フルアルバム『泣くな、青春』をリリースしたBlue Mashが、メジャーデビューを記念したフリーライブを新宿歌舞伎町・シネシティ広場で開催した。開催発表とともにSNSで大反響を呼んだ本イベント。開場と同時に多くの人が集まり、Blue Mashを待ち受け、メンバーが登場すると同時に大歓声が歌舞伎町に響く。Photo:タカギユウスケPhoto:タカギユウスケ優斗（Vo.G）の「この街で1番でかい音鳴らしにきました！」