3月25日にメジャー 1st フルアルバム『泣くな、青春』をリリースしたBlue Mashが、メジャーデビューを記念したフリーライブを新宿歌舞伎町・シネシティ広場で開催した。

開催発表とともにSNSで大反響を呼んだ本イベント。開場と同時に多くの人が集まり、Blue Mashを待ち受け、メンバーが登場すると同時に大歓声が歌舞伎町に響く。

Photo:タカギユウスケ

Photo:タカギユウスケ

優斗（Vo.G）の「この街で1番でかい音鳴らしにきました！」という第一声に続き、「Blue Mashは3月25日にメジャーデビューしました。忘れないで欲しいのは、ビクターのバンドになるつもりもライブハウスのバンドでいるつもりもなくて、いつまでもお前のバンドでいる！」というMCから、バンドとしての覚悟を歌った「セブンティーン」でライブがスタートすると、観客も一気にヒートアッアップする。その後もアルバムリード曲の「死にたくなったら会いにきて」、ライブアンセム「海岸線」など全8曲をパフォーマンスし、会場に集まった約4,000人を熱狂させた。

Photo:タカギユウスケ

ライブ終了後には、今年9月に東京・Zepp DiverCity (TOKYO)と大阪・Zepp Osaka Baysideで過去最大規模の自主企画イベント＜ロックスター症候群＞を開催することも発表、同時に最速オフィシャル先行もスタートした。

4月からはライブハウスツアー＜この街を出て＞がスタート、6月には渋谷 Spotify O-EASTでのワンマン開催も予定されている。

■セットリスト＜Blue Mash フリーライブ 「泣くな、新宿」＞

2026年3月27日(金)歌舞伎町シネシティ広場

動員：約4,000人 セブンティーン

このまま僕らが大人になっても

平成時代

2002

春のまま

死にたくなったら会いにきて

泣くな東京

海岸線

■＜ロックスター症候群＞（対バン後日発表）

2026年9月3日 (木) Zepp Zepp DiverCity (TOKYO)

2026年9月20日(日) Zepp Osaka Bayside 最速オフィシャル先行

[受付期間] 3/27(金)21:00−4/14(火)23:59

[受付URL] https://eplus.jp/bluemash/

◾️1stアルバム『泣くな、青春』

2026年3月25日（水）リリース

購入：https://lnk.to/BlueMash_NakunaSeishun ・初回限定盤（CD＋DVD）VIZL-2516 \5,500（税込）

※オリジナルステッカー封入

・通常盤（CD）VICL-66141 \3,300（税込） ▼CD収録曲（全10曲）

1.平成時代

2.セブンティーン

3.死にたくなったら会いにきて

4.恋人のすべて

5.東名高速下り線

6.少女 (feat. あい from ハク。)

7.泣くな東京

8.海岸線

9.愛すべき日々

10.君がバンドを辞めた夜 ▼DVD収録内容 ※初回限定盤のみ

・「この街を出て -大都会終結編-」 at 恵比寿LIQUIDROOM 2025.12.16

・Blue Mash Documentary「この街を出たとしても」