ナガノによるX発マンガ『ちいかわ』と「オリオンビール」がコラボレーションした沖縄限定公式グッズの第2弾として、オリオンTシャツ着用のマスコットぬいぐるみが、4月17日（金）の10時00分から、「オリオンビール」公式通販および「オリオン」オフィシャルストア、サンエー浦添西海岸 PARCO CITY 2F センタープラザで開催される「ちいかわPOP UP STORE」で発売される。【写真】後ろ姿までかわいいｗ『ちいかわ』×「オリオン