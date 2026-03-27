『ちいかわ』×「オリオンビール」コラボ第2弾！ マスコットぬいぐるみ発売へ
ナガノによるX発マンガ『ちいかわ』と「オリオンビール」がコラボレーションした沖縄限定公式グッズの第2弾として、オリオンTシャツ着用のマスコットぬいぐるみが、4月17日（金）の10時00分から、「オリオンビール」公式通販および「オリオン」オフィシャルストア、サンエー浦添西海岸 PARCO CITY 2F センタープラザで開催される「ちいかわPOP UP STORE」で発売される。
【写真】後ろ姿までかわいいｗ 『ちいかわ』×「オリオンビール」マスコットぬいぐるみ価格など詳細一覧（10枚）
■一人につき各商品2点まで
第1弾の際は、Tシャツやタオル、雑貨などのアイテムを発売し、沖縄らしさを感じられる特別なコラボレーションを展開している「ちいかわ×オリオンビール」シリーズ。前回の反響を受け、第2弾となる新アイテムとしてマスコットぬいぐるみの発売が決まった。
今回登場するマスコットぬいぐるみは、沖縄旅行の定番として親しまれているオリオンTシャツを着用した『ちいかわ』のキャラクターをテーマにしたマスコットキーホルダー全4種類。
ちいかわ、ハチワレ、うさぎ、シーサーがラインナップとなっており、バッグなどにつけて持ち歩けるサイズ感で、旅のおみやげやコレクションアイテムとしても楽しめる商品だ。
本商品の販売は、「オリオンビール」公式通販サイト、「オリオン」オフィシャルストア（那覇・モトブ）、「ちいかわPOP UP STORE」（サンエー浦添西海岸PARCO CITY内）などを予定。個数制限があり、一人につき各商品2点まで購入できる。
なお、各店舗の販売状況について、電話での案内はできないそうで、「恐れ入りますが、直接店頭へご来店のうえ、スタッフまでお尋ねください」と呼びかけている。
■一人につき各商品2点まで
第1弾の際は、Tシャツやタオル、雑貨などのアイテムを発売し、沖縄らしさを感じられる特別なコラボレーションを展開している「ちいかわ×オリオンビール」シリーズ。前回の反響を受け、第2弾となる新アイテムとしてマスコットぬいぐるみの発売が決まった。
今回登場するマスコットぬいぐるみは、沖縄旅行の定番として親しまれているオリオンTシャツを着用した『ちいかわ』のキャラクターをテーマにしたマスコットキーホルダー全4種類。
ちいかわ、ハチワレ、うさぎ、シーサーがラインナップとなっており、バッグなどにつけて持ち歩けるサイズ感で、旅のおみやげやコレクションアイテムとしても楽しめる商品だ。
本商品の販売は、「オリオンビール」公式通販サイト、「オリオン」オフィシャルストア（那覇・モトブ）、「ちいかわPOP UP STORE」（サンエー浦添西海岸PARCO CITY内）などを予定。個数制限があり、一人につき各商品2点まで購入できる。
なお、各店舗の販売状況について、電話での案内はできないそうで、「恐れ入りますが、直接店頭へご来店のうえ、スタッフまでお尋ねください」と呼びかけている。