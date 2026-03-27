【オトナがハマる名作マンガTOP20】技術の進歩により空想と現実の境が曖昧になってきた現代。その中で一層輝きを増すエンタメジャンルが“SF”。本企画では“作品の根幹部分にあるモノや事象に、何かしらの科学的説明がなされていること”をSFの定義とした上で、弊誌関係者のマンガ＆アニメ好きが推す名作たちを紹介する！＊＊＊深く広くどこまでも続くインクの宇宙に浮かぶ星々。それは奇想天外な煌めきを放つアイデアた