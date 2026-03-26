【注目度S級】 ☆ミタチ産業（3321）3Q商社Focus：好業績が続いている。自動車部品メーカー向けの半導体商社 【3月27日発表予定4社】2778パレモ・ホールディングス本決算小売業 3321ミタチ産業3Q商社 4465ニイタカ3Q化学 9369キユーソー流通システム1Q倉庫 ※本稿は、投資における情報提供を目的としたものです。株式の売買は自己の責任において、ご自身の判断で