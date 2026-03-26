経済的な合理性だけでなく、親の見守りや生活サポートを理由に実家暮らしを続ける社会人も増えています。All About ニュース編集部は、2026年2月19日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。今回は、宮城県仙台市太白区在住・49歳男性のエピソードを紹介します。【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る】回答者のプロフィール＆実家の