2026年3月26日現在、松のやの公式Xでお得なクーポンを公開しています。角煮かつの盛り合わせ定食も登場松のや公式Xが公開した新たなクーポンは、「お花見フェア」と題したクーポン。意外と知られていないポテトフライを含めた8品をお得に楽しむチャンスです。クーポン対象のメニューは以下の通り。・ロースかつ＆角煮かつの合盛り定食（990円→880円）・角煮かつ定食（1290円→1090円）・倍盛りポテトフライ（310円→290円）・倍盛