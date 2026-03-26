最大200円引き！松のや公式Xが最新クーポン公開。一部メニューは松屋併設店でも使えるよ

2026年3月26日現在、松のやの公式Xでお得なクーポンを公開しています。

角煮かつの盛り合わせ定食も登場

松のや公式Xが公開した新たなクーポンは、「お花見フェア」と題したクーポン。意外と知られていないポテトフライを含めた8品をお得に楽しむチャンスです。

クーポン対象のメニューは以下の通り。

・ロースかつ＆角煮かつの合盛り定食（990円→880円）

・角煮かつ定食（1290円→1090円）

・倍盛りポテトフライ（310円→290円）

・倍盛りポテトフライ＋ソーセージ（460円→440円）

・倍盛りポテトフライ＋ソーセージ＆コロッケ（460円→440円）

・ポテトフライ（260円→240円）

・ポテトフライ＋ソーセージ（360円→340円）

・ポテトフライ＋ソーセージ＆コロッケ（360円→340円）

なお、「ロースかつ＆角煮かつの合盛り定食」と「角煮かつ定食」は、松のや専門店・松のやマイカリー併設店でのみ利用できます。

ポテトフライが入った6品は、一部店舗を除く松屋併設店でも利用可能です。

クーポンの終了日は未定とのこと。松のやに行く予定のある人はクーポンをチェックしてみて。

※価格はすべて税込です。

※画像は公式Xより。

東京バーゲンマニア編集部