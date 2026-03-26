スタントマンによる自転車と車の事故の実演＝2024年、東京都世田谷区の日本体育大のキャンパス2021〜25年に全国で発生した交通事故で死亡したり、重傷を負ったりした中高生は6548人で、状態別では「自転車乗用中」の割合が最も多いことが26日、警察庁のまとめで分かった。中学生で約7割、高校生で約6割を占めた。周囲の状況をよく確認しないなど自転車側の法令違反も多い。登下校時の事故が多発している。21〜25年の死亡・重傷