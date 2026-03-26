ハイセンスジャパンは3月24日に、ハイセンス製のLEDディスプレーが横浜DeNAベイスターズの本拠地である横浜スタジアム（神奈川県横浜市）に採用されたことを発表した。●大画面LEDで、横浜DeNAベイスターズを全力応援今回、横浜スタジアムに採用されたLEDディスプレーは、関係者入口の正面エントランスの壁面に設置され、監督、選手、球団関係者の出入りの際に必ず目に入る、象徴的な場所を鮮やかに彩る。高輝度かつ軽量設計