WBCを特集したテレビ番組でのこと。「世界のイケメン選手たち」が紹介され、司会者が40代の女性タレントに話を振った。どの選手が格好いいかというたわいもない話題なのだが、ふと思ってしまった。「今ってこういうの、いいんだっけ」と。選手たちは主に20代。公の場で年下の異性の容貌を批評することは問題ないのか。ルッキズムとは批判されないのか。仮に40代男性が、20代の女性スポーツ選手の見た目をあれこれ言っていたら