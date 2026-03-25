知的好奇心がくすぐられる動画を…『4ST』をご紹介します。知的好奇心がくすぐられる動画を…『4ST』今週のピックアップ『発売から35年、妖怪道中記・隠しパスワード完全解明までの一部始終〜531垓分の1を探し求めた男たち〜』――まずは簡単に自己紹介をお願いしますSheNaさん：「4STを作っている『SheNa』です。Web、メディア、エンターテインメント、ゲームに関するコンテンツを作ったり、喋ったり、演じたりしています。ゲーム