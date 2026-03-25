知的好奇心がくすぐられる動画を…『4ST』をご紹介します。

知的好奇心がくすぐられる動画を…『4ST』

今週のピックアップ

『発売から35年、妖怪道中記・隠しパスワード完全解明までの一部始終〜531垓分の1を探し求めた男たち〜』

――まずは簡単に自己紹介をお願いします

SheNaさん：「4STを作っている『SheNa』です。Web、メディア、エンターテインメント、ゲームに関するコンテンツを作ったり、喋ったり、演じたりしています。ゲーム関係でいいますと、2026年3月にFC版『ドラゴンクエストIII そして伝説へ…』のチーフプログラマーを務められた内藤寛さんと作りました新作のFCソフト『シューティングゲームKG-007』が発売されました。

テレビ関係でいいますと、声優やナレーターなど声の仕事以外だと、昨年8月にテレビ神奈川で『第三学区』という番組を作りました。第1回は、加藤茶さんがPCエンジンの『カトちゃんケンちゃん』をプレイするという企画でした。

当初は4STのテレビ版にしようかと思っていたのですが、それだとテーマがゲームのみになってしまうので、もう少しテーマを広げる（80・90年代の衣食住遊学）ため、別の名前にしました。初めてのテレビ番組制作でしたが、多くの方に観ていただき嬉しかったです」

――YouTubeでのご活動を始めたきっかけは何ですか？

SheNaさん：「たまたまレギュラーでナレーションをやっていた複数のテレビ番組が同時期に終了して時間ができたからです。その空いた時間をWebの仕事の時間に充ててもよかったのですが、これもたまたま同時期に格安の賃貸物件を見つけて、作業場兼遊び場にするために借りました。一人でスケルトン状態から内装を作り、『さて、なにしよう』となり、ここをつかってYouTubeの動画を作ろうという考えに至りました」

――おすすめの動画は何ですか？

SheNaさん：「『発売から35年、妖怪道中記・隠しパスワード完全解明までの一部始終〜531垓分の1を探し求めた男たち〜』です。やっぱり忘れることができないのは、みんなの力を結集して解決したことですかね。

数か月におよぶ、多くの方々とのプロジェクトで暗中模索が続いておりましたが、現代のクラウドコンピューターの力と人間の力が融合し、最後に劇的な解決を迎えます。4STをあと何年続けるか分かりませんが、いくら自分の動画制作能力が上がっても、きっとこれ以上のものは作れないと思います」

発売から35年、妖怪道中記・隠しパスワード完全解明までの一部始終〜531垓分の1を探し求めた男たち〜

https://www.youtube.com/watch?v=xoe9yWfjTzU



――ガジェット通信読者へメッセージをお願いします。

SheNaさん：「いつも温かい応援をありがとうございます。動画の性質と私の性格上、一つ作るのに時間がかかるため、定期的なアップができなくて申し訳なく思っております。ちょっと気の合う方々と一緒に笑い合えるというのは、とても幸せなことだなぁと日々感じております。

不寛容なギスギスした時代ですので、皆さんも疲れることが多いと思いますが、そんな時に私の動画で笑顔になっていただければ、これほど嬉しいことはありません。『あの頃は良かったなぁ』ではなく『明日もがんばろう』と思ってもらえると最高です。今後も一緒に、くだらないことを全力で楽しみましょう！」

誰もが夢中になって遊んだあの名作の裏側を解き明かす『SheNa』さんの今後の活躍に注目です！

YouTubeチャンネル『4ST』

https://youtube.com/@4studio

Xのアカウント『4͛S͛T͛』

https://x.com/4STUDIO4

編集：かとじゅん

取材：屋久谷・手島