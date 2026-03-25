2026年の8月14日（金）15日（土）16日（日）の3日間、東京・大阪の2会場で開催される『SUMMER SONIC（サマーソニック）2026』の第3弾追加アーティストが発表となった。【関連】大阪会場の日程別ラインナップ東京8月14日（金）・大阪8月15日（土）には、アイルランド出身の実力派シンガー・ソングライターのDERMOT KENNEDY（ダーモット・ケネディ）や、4月発売の新作にも期待が高まるHOLLY HUMBERSTONE（ホリー・ハンバーストーン）