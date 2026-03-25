サマソニ第3弾追加アーティスト発表｜PiXXiE・SB19らがラインナップ

2026年の8月14日（金）15日（土）16日（日）の3日間、東京・大阪の2会場で開催される『SUMMER SONIC（サマーソニック）2026』の第3弾追加アーティストが発表となった。

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東京8月14日（金）・大阪8月15日（土）には、アイルランド出身の実力派シンガー・ソングライターのDERMOT KENNEDY（ダーモット・ケネディ）や、4月発売の新作にも期待が高まるHOLLY HUMBERSTONE（ホリー・ハンバーストーン）、そして世代やシーンを越えて支持を広げ続けるマカロニえんぴつが決定。

さらに、タイのポップシーンで注目を集めるガールズグループ PiXXiE（ピクシー／東京のみ）、1月の初来日公演も即日完売となったネオ・シューゲイザーアーティストのWISP（ウィスプ）、新たな美学を表現し続ける姿勢で圧倒的な存在感を放つ女王蜂（東京のみ）もラインナップに加わった。

キャッチーな楽曲と活発なSNS活動で人気を博してきたPiXXiEは今回がサマソニ初出演。2025年には日本デビューを果たした彼女たちが、サマソニのステージでどんなパフォーマンスを披露するのか注目だ。

東京8月15日（土）・大阪8月16日（日）には、イスラエル出身のオルタナティブロックバンド・FATHER OF PEACE（ファザー・オブ・ピース）、サマソニ初年度のヘッドライナーを飾ったロックアイコン・JON SPENCER（ジョン・スペンサー）が、ソロ名義で25周年のサマソニに帰還。

さらに、洗練されたパフォーマンスで魅了するフィリピンの国民的ポップスター・SB19（エスビーナインティーン／東京のみ）の初出演も決定した。今回の出演を受け、日本のファンに向けて公開されたコメントでは、「フィリピン音楽の熱量をステージに持ち込んでみんなのためにパフォーマンスするのが楽しみ」と意気込んでおり、フィリピン発のポップ（P-Pop）を世界的な注目ジャンルへと押し上げた彼らならではのステージを期待したい。

東京8月16日（日）・大阪8月14日（金）には、BanG Dream!から誕生した実力派5人組ガールズバンド・Ave Mujica（アヴェムジカ）、ファンクミュージックを軸に音楽・ファッション・アートを横断する独自の表現で新たな体験へと誘う堂本剛のプロジェクト.ENDRECHERI.（エンドリケリー）が登場。

また、JENNIE（ジェニー）は東京14日、大阪16日に出演となった。

先週より抽選で特典が当たる1DAYチケット、1DAYプラチナチケットのオフィシャル先行がスタートしている。

【出演者】

■8.14fri-Tokyo | 8.15sat-OsakaTHE STROKESBUMP OF CHICKEN（Tokyoのみ）・JENNIE（Tokyo）FKA TWIGS・KASABIAN・KESHIAUDREY NUNA・BABYMONSTER（Tokyoのみ）CARDINALS・CHLOE QISHA・DERMOT KENNEDYFLORENCE ROAD・HOLLY HUMBERSTONEJADE・KODALINE・マカロニえんぴつ・PiXXiE（Tokyoのみ）WISP・ZEBRAHEAD・女王蜂（Tokyoのみ）

■8.15sat-Tokyo | 8.16sat-OsakaTBADAVID BYRNE ・JENNIE（Osaka）ALEX WARREN・サカナクション・STEVE LACY・SUEDECornelius・DESTIN CONRAD・ELMIENE・FATHER OF PEACEGOOD NEIGHBOURS・羊文学・JON SPENCERPRETTY BLEAK・SB19（Tokyoのみ）・VIAGRA BOYS

■8.16sun-Tokyo | 8.14fri-OsakaL’Arc-en-CielJAMIROQUAIBABYMETAL SONIC “METAL” STAGE CuratorLE SSERAFIM・mgkPENTATONIX・Suchmos（Tokyoのみ）Ave Mujica・BOY SODA・.ENDRECHERI. ・キタニタツヤNECTAR WOODE・PENDULUM・SEKOUSOUTH ARCADE・THE WARNING

…and more!

【イベント情報】

『SUMMER SONIC 2026』日程：2026年8⽉14日（金）15日（土）16日（日）東京会場：ZOZOマリンスタジアム ＆ 幕張メッセ大阪会場：万博記念公園オフィシャルサイトhttps://www.summersonic.com/