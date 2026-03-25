テレビアニメ『呪術廻戦』の第3期「死滅回游 前編」（毎週木曜深0：26）第12話（通算59話）「仙台結界」が、26日にMBS・TBS系にて放送される。これに先立ち、先行場面カット＆あらすじが公開された。【画像】意味深な五条と夏油の後ろ姿も…『呪術廻戦第3期第12話場面カット乙骨憂太。五条悟に次ぐ現代の異能。仙台結界（コロニー）に足を踏み入れた乙骨は、三竦みの四つ巴の一角、ドルゥヴ・ラクダワラを堕とした。第12話