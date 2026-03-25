ファミリーレストラン「サイゼリヤ」は3月24日、チキンステーキ商品2商品の販売を一時休止すると発表しました。いずれも人気商品ということもあり、ファンの間では衝撃が広がっています。



【写真】販売休止が発表された「一番人気の肉料理」（グランドメニューから）

一時販売休止となるのは、チキンステーキ商品「若鶏のディアボラ風」と「柔らかチキンのチーズ焼き」の2商品。販売休止の理由は、鶏肉原料の供給不足のため。



同社では、「現在、早期の販売再開に向け、原材料の安定調達に努めております」「店舗により販売休止の時期が異なる場合がございます」と説明し、「お客さまにはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます」と呼びかけています。



同社サイトによると、若鶏のディアボラ風は「サイゼリヤ特製の一番人気の肉料理」。「肉厚の鶏モモ肉をジューシーに焼き上げ、自慢の野菜ソースをのせたサイゼリヤ特製の肉料理です。イタリア伝統の“ディアボラ風”をヒントにした野菜ソースで、さっぱりと食べられる健康的なおいしさです。最後に、醤油ベースの特製ガルムソースをかけて、香り良く仕上げています。ライスによく合う、一番人気の肉料理です」（同社サイトから）。また、柔らかチキンのチーズ焼きは、鶏モモ肉の上にとろけるチーズとトマトのソースをのせた商品です。



人気商品の突然の販売休止に、ファンの間ではショックが広がっており、SNS上には「う、うそだろ？」「これがないのは結構つらい」「消えるのは痛い」「衝撃的すぎて鳥肌が」「これはショックすぎる…」「何食べればいいんや」「今日でラストかも…」「たんぱく質がとれるからリピートしてた」といった声が相次いでいます。