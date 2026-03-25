24日夕方、湯沢市下関で物置小屋を全焼する火事がありました。けがをした人はいませんでした。湯沢警察署の調べによりますと24日午後5時10分ごろ、湯沢市下関字榎木の91歳の女性の家の物置小屋から出火しました。通りかかった人が物置小屋から火が出ているのを発見し、依頼を受けた付近の住民が消防に通報しました。火は約2時間後に消し止められましたが、鉄骨一部木造総2階建ての物置小屋、1棟を全焼しました。けがをした人はいま