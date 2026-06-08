東芝は、電子レシートの購買データから消費者の傾向を自動的にグループ化する人工知能（AI）を活用し、新商品の販売数量などを高精度に予測する技術を開発した。大企業だけでなく、自社で予測が困難な中小企業にもサービスを提供したい考えで、27年度中の本格実用化を目指す。8日から開催される「人工知能学会全国大会」で発表する。東芝はスマートフォンでレシートが確認できるアプリを展開し、スーパーやコンビニなど500社超