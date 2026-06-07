【2026年6月の運勢】タロット鑑定師mimiel先生による12星座別占い「FORTUNE TAROT」。2026年6月のあなたの運勢は……？夏の運勢が決まる「6月の見直し」6月は「見直す月」。なんとなく続けていた人間関係や働き方に、「これ私に合ってる？」と違和感を覚える人も。15日前後からは空気が一気に軽やかに変化。止まっていた連絡が急に動き出したり、新しい仕事やお誘いが増えたりと、忙しくもワクワクする雰囲気になっていきます。後