気軽に渡したい手土産として、【シャトレーゼ】の「カップスイーツ」を選んでみませんか？ 華やかな見た目に心が躍る、目でも舌でも楽しめるようなカップスイーツが多数登場中。季節感を感じさせる限定商品から老若男女問わず喜ばれそうな定番商品まで、贈った相手に「センスいい！」と褒められるかも。今回は、そんなシャトレーゼの華やかカップスイーツをご紹介します。 メロンみたいなデコレ