江西省南昌市南昌県にある滬昆（上海-昆明）高速鉄道の南昌贛江特大橋を高速鉄道列車や特急列車が通過する様子を撮影した。人民網が伝えた。南昌市はここ数年、鉄道旅客輸送の全体的機能の向上に取り組んでおり、主要幹線における輸送力のボトルネックや複合一貫輸送の切断点といった問題を解消し、ハブの配置や構造を最適化・改善して、総合的な立体交通網の構築を加速させてきた。また、重要な時期や節目には観光客、帰省