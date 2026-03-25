飼い主さんご家族に新たに加わった赤ちゃんが気持ち良さそうにすやすや眠る隣で、まるで赤ちゃん返りしているかのように寝転んでいるぽてとちゃん。その姿があまりにも可愛いと評判になりました。「寝方と寝顔が可愛い」「一日も早く世界中がこんな風に平和になるといいな」と大反響を呼び、58万回以上再生されています。 【動画：気持ちよさそうに眠る赤ちゃんの隣で、犬が一緒になって…あまりにも愛おしい『赤ちゃん返り』】