飼い主さんご家族に新たに加わった赤ちゃんが気持ち良さそうにすやすや眠る隣で、まるで赤ちゃん返りしているかのように寝転んでいるぽてとちゃん。その姿があまりにも可愛いと評判になりました。

「寝方と寝顔が可愛い」「一日も早く世界中がこんな風に平和になるといいな」と大反響を呼び、58万回以上再生されています。

【動画：気持ちよさそうに眠る赤ちゃんの隣で、犬が一緒になって…あまりにも愛おしい『赤ちゃん返り』】

赤ちゃん返りしているのは…？

今回ご紹介するのは、TikTokアカウント『potekaradayo』へ投稿された、ポメプー「ぽてとちゃん」の様子です。飼い主さん宅にはつい最近赤ちゃんが生まれて、新たに家族の一員として加わったのだそう。

そんな赤ちゃんが気持ち良さそうにすやすや眠る隣には、ぽてとちゃんの姿が。赤ちゃんと同じようにお腹を見せて仰向けで寝転がっていて、まるで赤ちゃん返りをしているかのようだったといいます。

そこへやってきたお兄ちゃん

そこへトコトコとやって来たのは、お兄ちゃん犬のトイプードル「からあげくん」。落ち着いた様子で二人を見て、ぽてとちゃんの所で立ち止まると、まるで何かを囁くかのように顔を近づけて、立ち去ったのでした。

からあげくん・ぽてとちゃんと赤ちゃんが同じ空間に揃うと、最高の癒しの空間のできあがり。赤ちゃんがずっとにっこり笑顔で眠っているのも、普段から一緒にいるんだろうなというのが伝わってきて、より癒されました。

仲良し兄妹のからあげくんとぽてとちゃん

普段のからあげくんとぽてとちゃんは、とても仲の良い兄妹だといいます。朝は添い寝してまったりしていたり、ぽてとちゃんが遊んでほしいと誘うとからあげくんが優しく応えてくれたり、散歩も仲良く並んで行くのだとか。

妹思いな頼りになるからあげくんと、お兄ちゃんが大好きなぽてとちゃん。そこへ赤ちゃんが加わり、癒しパワーがぐっとアップしました。これからどんな可愛い三人の姿が見られるのか、楽しみで仕方ありません。

この投稿へは「赤ちゃんニヤッてするの可愛い」「かわいーって見てたらもう一人可愛いのが通り過ぎた」「赤ちゃん返りしてるんだ～可愛すぎる」「おんなじ格好してねんね中だね。癒されるぅ～ありがとう」など、赤ちゃんとぽてとちゃんの可愛い寝姿や、お兄ちゃんの風格漂うからあげくんの姿に魅了された視聴者から、たくさんのコメントと6万件以上のいいねが寄せられています。

TikTokアカウント『potekaradayo』では、トイプードル「からあげくん」・ポメプー「ぽてとちゃん」兄妹と飼い主さんご家族との、見ているだけで幸せな気持ちになれる日々の記録が公開されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント「potekaradayo」さま

執筆：和雅

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。