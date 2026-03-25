中東からの輸入に依存するナフサ悪化の一途を辿る中東情勢。事実上封鎖状態のホルムズ海峡には日本の船舶も閉じ込められており、日常生活に影響も出始めている。だが、2026年3月20日、イランのアラグチ外相は「日本関係船舶の通過を認める用意」と明らかにしたことも報じられている。しかし、再開されるまでにはガソリン代や電力の高騰、プラスチック製の日用品不足も深刻だ。それ以上に、日本の医療現場を揺るがす状況にも陥りか