昭和30年代のアパートメントをリノベーション尾道を代表する寺院、千光寺へと続く石畳の階段を上っていくと、途中に現れるのが「LOG」です。日本の伝統的な家屋を思わせる重厚な門構えに期待が膨らみます。建物はハーブなどの緑に囲まれており、散策するのも楽しい奥に進んでいくと、3階建ての淡いピンク色の建物が見えてきます。「LOG」は、昭和30年代のアパートメントをリノベーションして誕生した宿泊施設で、宿泊しなくても立