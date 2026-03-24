昭和30年代のアパートメントをリノベーション

尾道を代表する寺院、千光寺へと続く石畳の階段を上っていくと、途中に現れるのが「LOG」です。日本の伝統的な家屋を思わせる重厚な門構えに期待が膨らみます。

建物はハーブなどの緑に囲まれており、散策するのも楽しい

奥に進んでいくと、3階建ての淡いピンク色の建物が見えてきます。「LOG」は、昭和30年代のアパートメントをリノベーションして誕生した宿泊施設で、宿泊しなくても立ち寄れるカフェやショップなどが併設されています。建築を手がけたのは、インドの建築集団「スタジオ・ムンバイ・アーキテクツ」。人の手で造る建築が特徴で、自然の素材を使った温もりある空間が人気を集めています。「LOG」では、和紙など自然の素材を館内に取り入れ、尾道の町並みと調和する空間を作り出しています。新しくもどこか懐かしい空間に少し不思議な気分になります。



2階には、宿泊者以外も利用できるカフェがあり、店内にある大きな窓からは、風情ある尾道の町並みを一望できます。暖かな陽の光もたっぷりと差し込んでくるので、時間を忘れていつまでも外を眺めてしまいそう。内装には漆喰や土、漆などが使われており、自然の素材を活かして手仕事の技術を空間に加えるという「スタジオ・ムンバイ」のこだわりが垣間見えます。

コーヒー660円（左）、レモンケーキ660円（右）

LOGの通年看板メニューはレモンケーキ。しっとりタイプのバターケーキに、アイシングと削ったレモンの皮がかかっています。地元の契約農家が作った、スペイン原産のベルナ種レモンを使用しているので、みずみずしいレモンの香りが一層引き立ち、余韻はさっぱりとしたケーキに仕上がっています。

ミントミルクティー880円（※季節限定）

ドリンクメニューも充実しています。こちらは、自家栽培のミントと広島県の牧場から仕入れた牛乳を使用したメニュー。ミントのしっかりとした風味と茶葉の香りのハーモニーに、牛乳のまろやかさが絶妙にマッチする清涼感のあるドリンクです。



モットーは季節に合わせた商品づくり

ガーデンにある菜園で栽培しているミント

季節が巡るたびに変わっていくLOGのメニュー。それは季節ごとに採れる食材が変化していくから。

LOGでは、「階段を百段上らないとたどり着けない場所にあるからこそ、それに値するメニューを提供したい」という想いから、旬の食材を使用したメニュー作りにこだわり、食材が採れる時期に合わせてメニューが変わっていきます。余すことなく、旬の食材をおいしい時期に販売できるように、保存方法なども工夫されています。また、遠方から訪れる旅行者と尾道をつなぐ玄関口のような場所でありたいという思いから、できるだけ尾道周辺の食材を使っているそうです。

LOGにあるガーデンでは、ミントやザクロ、レモングラスなどが栽培されており、カフェで飲食した食材がすくすく育っている光景を見ることができます。どの時期にどのように育つ食材なのかを間近で知ることができますよ。



尾道ゆかりのアイテムが揃うショップも

1階には、LOGで提供される食料品や雑貨、衣類などが販売されているショップがあります。そのほかにも期間限定のPOP UP商品などもあるので、お土産探しにぴったりです。

店内は洗練されたデザインのシックな空間。アイテムがゆったりと配置されているので、心穏やかにアイテムを見て回ることができます。地元作家が制作した陶器やアート作品など、一点ものとの出会いを楽しんでみるというのもおすすめです。

こちらのショップでは、LOGのプロジェクトに関わりのある方の作品や商品を中心にアイテムがセレクトされています。地元の農家や企業とコラボし、尾道の魅力を再発見できるオリジナル商品の開発も行われています。

尾道の風情ある町並みにたたずむ、尾道と来訪者をつなぐ出合いの場所、LOGはいかがだったでしょうか。今回ご紹介したカフェやショップ以外にも、宿泊施設などが併設されており、シーンに応じた利用ができます。季節ごとのイベントやワークショップも開催されており、訪れるたびに新しい尾道の魅力に気づけるはず。ぜひ足を運んでみてくださいね。



■LOG（ろぐ）

住所：広島県尾道市東土堂町11-12

TEL：0848-24-6669

営業時間：カフェ11〜17時、ショップ9〜18時

定休日：無休

アクセス：JR尾道駅から徒歩12分



Text：佐藤伶香

Photo：大粼俊典



●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

