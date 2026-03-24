静岡県は、中東情勢により影響を受ける中小企業や農林水産業者の経営や資金繰りなどに関する相談窓口を、24日、設置しました。県が設置した「国際経済情勢に係る事業者相談窓口」は、静岡県内中小企業などの経営や資金繰りのほか、農業、林業、水産業など相談内容ごとに県庁の内外に7か所設けられ、3月24日から相談の対応にあたっています。知事は24日の会見で、事業者などへの聞き取りを通じて中東情勢による県内経済への影響を把